Brussel·les no renegociarà però facilitarà que el pacte sigui ratificat al Regne Unit

?El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va convocar per a dijous una reunió dels caps d'Estat i de Govern de la UE, excepte la britànica Theresa May, amb l'objectiu de trobar maneres per «facilitar» que el Regne Unit pugui ratificar l'acord del Brexit, però va destacar que el bloc comunitari no renegociarà els termes d'aquest pacte. «He decidit convocar un Consell Europeu sobre el Brexit per a dijous. No renegociarem l'acord, incloent-hi la solució d'emergència per a l'illa d'Irlanda, però estem preparats per discutir com facilitar la ratificació per part del Regne Unit», va informar Tusk a Twitter.

Per part seva, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, Josep Borrell, va assegurar que Espanya serà «constructiva» si la primera ministra britànica reclama als seus socis renegociar el Tractat de Retirada de Regne Unit de la Unió per obtenir més garanties sobre la solució d'emergència per impedir la tornada a una frontera dura a Irlanda del Nord. «Volem evitar una ruptura brusca», va assegurar Borrell.