Frank Cuesta, a punt de ser assassinat per dos traficants d´animals

Frank Cuesta viu al límit. Cada vegada que lluita per salvar animals i posar-los en llibertat, l'ecologista es juga la vida. És el que li va passar el novembre passat, quan va gravar amb càmera oculta com dos traficants d'animals es disposaven a vendre la seva "mercaderia" i va ser reconegut per tots dos.

Un d'ells va amenaçar-lo amb una pistola mentre que l'altre va fer el mateix amb un bat de beisbol. Lluny d'espantar-se, l'animalista els va fer front i, amb molta sang freda, va aconseguir arrabassar-los la pistola amb un gran ensurt, ja que en ple forcejament es va escapar un tret.

Tant Cuesta com el seu company van estar a punt de perdre la vida. "Fa uns dies vam anar a gravar a uns tipus per tenir l'evidència que estaven venent animals per a Europa i tot va sortir malament. El meu company i jo vam estar a punt de ser 'executats' i la veritat és que encara no sé com vam sortir d'allà vius ", relata.

Després d'aquest fet i després de recordar que dos amics van ser executats a l'Àfrica, Cuesta s'ha replantejat deixar el seu treball. "La veritat, és que veient com la societat va girant, però, sobretot, veient que la teva vida no val res, i els que t'haurien d'ajudar, et difamen, t'amenacen, et piquen... Sentint que els que realment haurien de ser els teus aliats ara són els teus enemics. Crec que arriba un moment en el qual cal canviar el xip i dir que ho faci un altre", ha explicat.