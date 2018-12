El Suprem rebutja paralitzar l'expedient d'exhumació de Franco

El Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar cautelarment l'exhumació de Francisco Franco en no suspendre l'acord del passat 8 de novembre en el qual el Govern va donar via lliure a la continuació dels tràmits per treure les restes mortals del Valle de los Caídos.

Després de dues hores i mitja de reunió, la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'alt tribunal ha desestimat la sol·licitud de la família del dictador de suspendre de forma cautelar els tràmits acordats pel Consell de Ministres per seguir amb l'exhumació, han informat fonts del Suprem.