SCC reclama al Tribunal de Comptes que Puigdemont torni els diners de l'1-O

Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució han demanat al Tribunal de Comptes que reclami prop de dos milions d'euros a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i al seu Govern per les despeses de l'1-O i 87 milions més pel cost d'enviar la policia a impedir-lo. Les dues entitats demanen al Tribunal de Comptes que obri un procediment perquè Puigdemont i els seus exconsellers tornin els diners destinats al referèndum, una despesa que consideren «il·lícit» atès que l'1-O havia estat anul·lat pel Tribunal Constitucional. En el seu escrit, les dues entitats consideren que Puigdemont i els seus exconsellers van causar un «menyscabament» de prop de dos milions a la Generalitat per l'organització de l'1-O i van perjudicar a més les arques de l'administració de l'Estat, per un import de 87 milions, per les despeses del «desplaçament, manutenció i estada» dels guàrdies civils i policies destinats a Catalunya.