21-D: El SEM atén 32 persones pels aldarulls a Barcelona, 20 d'elles agents dels Mossos

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 32 persones pels aldarulls al centre de Barcelona, 27 per contusions. Són dades de les 14.20 hores. 20 dels 32 atesos són agents dels Mossos d'Esquadra, que han estat donats d'alta en el mateix lloc. Quatre persones han estat traslladades a centres mèdics, tot i que cap dels casos és greu. Hi ha hagut càrregues policials a l'avinguda Paral·lel, a la zona de Drassanes i a Via Laietana. Alguns manifestants han llençat objectes contra la línia policial, entre ells pedres grans, ampolles i algun petard.