La Guàrdia Civil sospita que l'assassí de Laura Luelmo la va violar a casa seva

La Guàrdia Civil sospita que Bernardo Montoya, l'assassí confés de Laura Luelmo, la va violar al seu domicili d'El Campillo (Huelva), des d'on l'observava des de feia dies amb caràcter compulsiu, segons El Mundo. Els agents van trobar restes de sang a casa seva que el delinqüent reincident va intentar eliminar amb lleixiu, i també restes biològiques al vehicle que va usar per traslladar el cos fins a la zona on va ser trobada dilluns passat i a la roba de la víctima. La Guàrdia Civil va localitzar també una manta amb restes de sang de la jove al punt quilomètric 167 de la N-435, a prop de Las Mimbreras, el paratge on va aparèixer el cos dilluns passat. Així mateix, al cementiri d'El Campillo van trobar una bossa de plàstic amb les claus del cotxe i del domicili de la mestra, a més d'un moneder i estris d'higiene. La Guàrdia Civil pensa que l'home va raptar la noia al carrer i que ella en cap moment li va preguntar per un supermercat proper com va mantenir ell davant els interrogadors de la Guàrdia Civil. Després, la va tenir retinguda a casa, on la va agredir sexualment.

Els investigadors encara desconeixen quantes hores la va tenir segrestada, si la va matar al seu domicili o si se la va emportar viva fins a la zona on va ser trobat el cos dilluns passat com ell ha mantingut. L'autòpsia certifica que la dona va morir entre el 14 i el 15 de desembre, és a dir, dos o tres dies després de la seva desaparició. Els investigadors segueixen desmuntant totes les mentides mantingudes per l'assassí confés en la seva declaració amb la intenció d'evitar una condemna per assassinat i la presó permanent revisable. Confirmada l'agressió sexual i que va colpejar mortalment la víctima, tot apunta que podria ser condemnat a aquesta pena. Mentrestant, a El Campillo han aparegut pintades demanant la mort de l'assassí confés.

Per part seva, Luciano Montoya, el bessó de l'assassí confés, va assegurar poc abans de tornar a la presó d'Ocaña II (Toledo), on compleix una condemna de 27 anys per assassinat i d'on va sortir per primera vegada en 18 anys dilluns passat per gaudir d'un permís penitenciari de tres dies, que «renuncio al meu germà».

«M'ha sorprès molt i m'ha dolgut molt el que ha fet, no deixo de pensar-hi, he passat tots aquests dies sense menjar, estic malament», va assegurar, tot desmarcant-se d'allò fet pel seu germà, i va demanar perdó a la família de la dona. «Que ho pagui, que ho pagui i ja està. I transmeto a aquesta família el meu condol, em sap molt greu», va assenyalar. Durant aquests dies, es va queixar, la seva família ha estat assetjada. «Està sortint el meu nom i el de la meva gent a les televisions, fotografies meves, m'estan perjudicant a mi, a la meva família, als meus nets, a tots. És el primer permís que tinc i ni tan sols he pogut sortir al carrer. El meu germà que ho pagui. Si ha estat ell, que ho pagui, i si no l'han de deixar sortir de la presó en tota la vida, que no surti de la presó. Jo vaig cometre un error i l'estic pagant», va afirmar Luciano Montoya.



Pres de confiança

Per altra banda, Bernardo Montoya va ser considerat per la direcció de la presó de Huelva, de la qual va sortir lliure definitivament el dia 28 d'octubre passat, pres de «confiança», fet que li va permetre tenir una feina remunerada a la presó i també més llibertat de moviments que la majoria dels reclusos.