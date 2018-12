Ripollet va tornar les quinze sèries d'un quart premi

? La titular de l'administració de Loteria número 5 de Ripollet (Vallès Occidental), Silvia Turmo, va confirmar que divendres a la nit va tornar les 15 sèries del número 67.774 que tenien a la venda i que ahir va resultar premiat amb un dels dos quarts premis del Sorteig Extraordinari de Nadal. Turmo va explicar que no es va vendre perquè «era un número amb molts sets repetits i això no agrada als clients», per això divendres a la nit van fer la devolució de tots els dècims d'aquest número que tenien a la venda i ningú havia comprat. «Quan ha sortit, pensàvem que s'havia venut algun dècim a finestreta, però no. Els hem tornat tots. És una llàstima perquè sempre van estar a la venda», es va lamentar la venedora.