Un nen sobreviu una hora sepultat sota la neu als Alps

Un nen de dotze anys va ser rescatat després d'estar sepultat durant gairebé una hora després d'una allau de neu que va sorprendre al seu grup als Alps francesos. El grup esquiava en una zona de pista tancada al públic quan, al voltant de les 13.50, es va veure sorprès per una allau que va estendre la neu en una zona de 500 metres de llarg i 800 d'ample i que va deixar el nen desaparegut, segons el diari Le Dauphiné Libéré. El nen no portava un sistema de detector de víctimes d'allaus (DVA), de manera que els equips d'emergència van treballar contrarellotge i gairebé sense mitjans fiables per trobar-lo. Finalment, un gos ensinistrat dels gendarmes va trobar la víctima.