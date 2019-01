El Govern lliurarà a Madrid dos documents per negociar la reunió de gener

El Govern enviarà dos documents a la Moncloa d'aquí pocs dies per negociar de cara a la reunió del gener. Així ho va explicar la consellera de Presidència, Elsa Artadi, en una entrevista a l'ACN. La portaveu va detallar que després de Reis la Generalitat enviarà al govern espanyol el resultat d'uns esborranys que ja «fa temps» que s'estan treballant, sobre la diagnosi de com s'ha arribat a la situació política actual, així com possibles solucions al conflicte. D'altra banda, Artadi va reconèixer que veuria amb «gran sorpresa» que el president espanyol, Pedro Sánchez, fes alguna proposta política que permetés negociar els pressupostos de l'Estat. La consellera també creu que una mediació internacional entre els dos executius seria «conseqüència natural» del comunicat conjunt del 20-D a Pedralbes.

Artadi va puntualitzar que s'estan «acabant de polir» els papers per enviar-los al govern espanyol després de les festes nadalenques, d'acord amb el comunicat conjunt del 20-D. «Ens hem d'intercanviar diferents documents, ja els en vam entregar uns primers, però en tenim més que estem acabant de tancar». Precisament sobre la reunió de Pedralbes, la consellera troba que només el temps demostrarà si la trobada ha ajudat a establir pautes per a enfortir la negociació: «Vam insistir que, o començàvem a trobar mecanismes, o el diàleg mai seria efectiu, i es quedaria en el pla retòric i discursiu», va subratllar Artadi, que lamenta que fins ara la comunicació entre els dos executius hagi estat «escassa». La consellera defensa que al gener també s'ha de «poder parlar de tot». Preguntada sobre si, en aquest sentit, plantejaran al govern de Sánchez un referèndum acordat, Artadi va manifestar que és «evident» que el Govern manté que la solució passa pel dret a l'autodeterminació. Artadi descriu que el partit socialista es divideix entre una part que és «capaç» de fer una reunió entre Generalitat i Moncloa, pactar un comunicat conjunt i comprometre's a una nova reunió a curt termini, i «un altre PSOE» que demana el 155: «Veurem quina part s'acaba imposant, el que vol il·legalitzar partits o el que vol intentar el diàleg».