Vox vol forçar PP i Cs a renegar dels seus compromisos contra la violència masclista a Andalusia

Vox ha anunciat aquest dimecres que no donarà suport a l'acord d'investidura de Juanma Moreno a Andalusia si PP i Cs no eliminen del seu acord de govern mesures destinades a impulsar la llei andalusa 7/2018 contra la violència de gènere. Ho ha assenyalat a través de Twitter tan el compte oficial de la formació com el diputat a Andalusia Francisco Serrano, que ha advertit que Vox no acceptarà els pactes subscrits entre PP i CS que "segueixen amb la seva missió de teixir els manaments de la dictadura de gènere". "On està el canvi?", es pregunta. El compte oficial de la formació de Santiago Abascal també recorda que PP i CS "s'han compromès a implementar 'amb dotació pressupostària suficient' les mesures dictades per la ideologia de gènere i les associacions feministes podemistes radicals", però "Vox no els donarà el seu suport si no eliminen, entre altres, aquest punt de l'acord".

Tot dos han fet referència a una informació d''OK Diario' que apunta que la formació de Santiago Abascal vol revisar tots els punts del pacte d'investidura signats entre PP i Cs i ja ha detectat, com a element de discòrdia, el punt on tots dos partits es comprometen a impulsar un gran acord contra la violència masclista i a desplegar les mesures previstes a la llei andalusia 7/2018.

Segons Vox, és una llei que només busca perpetuar "la dictadura de gènere" perquè la llei incorpora, segons aquesta formació, un programa de "reeducació social" per reduir el risc d'agressions. No serà l'única modificació, perquè la formació d'Abascal ja ha avançat que també demanarà que s'elimini de l'acord les referències al traspàs de competències aAndalusia, així com la continuïtat de Canal Sur.