Arrimadas diu que el PSOE «està molt rabiós» i l'acusa de donar veu a Vox

La líder de Ciutadans a Catalu-nya, Inés Arrimadas, va reivindicar ahir que Vox no forma part del pacte de govern a Andalusia, aconseguit pel PP i Ciutadans, i acusa el PSOE de donar protagonisme a la formació liderada per Santiago Abascal.

«El PSOE està molt rabiós, però el que passarà és que nosaltres complirem la nostra paraula de pactar amb el PP, tant si es vol com si no», va subratllar Arrimadas en unes declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, en les quals va defensar el seu pacte amb la formació popular per liderar «el canvi» a Andalusia.

Arrimadas no va entrar a valorar el suport de Vox a una possible investidura de la coalició entre el PP i Ciutadans i va recalcar que el pacte de la seva formació és «només» amb el partit liderat per Pablo Casado. En aquest sentit, va assegurar que el futur Executiu a Andalusia serà un «govern moderat» que tindrà «polítiques taronges», i va defensar el paper de Ciutadans en la negociació de la qual presumiblement sortirà president de la Junta el popular Juanma Moreno.

Sobre el suport en la investidura a aquest pacte de govern, Arrimadas va insistir que el PSOE ha d'abstenir-se i va criticar que «no accepti la seva derrota». «Amb Rajoy es van abstenir sense demanar res a canvi i ara qui intenti bloquejar aquest Govern de canvi estarà anant en contra de la voluntat dels andalusos», va subratllar.

En relació amb la conformació de l'equip de Govern de la Junta d'Andalusia, Arrimadas va assegurar que les diferents conselleries estan negociant, després d'haver configurat la Mesa del Parlament regional, que està presidida per la diputada taronja Marta Bosquet, de la qual destaca que és «la primera dona a presidir el Parlament». Precisament, en ser preguntada per la negociació al voltant de la conselleria d'Hisenda, Arrimadas no va voler entrar a valorar una possible titularitat d'un membre de Ciutadans, encara que va afirmar que després de les negociació es durà a terme una auditoria per «eliminar molts quiosquets». En aquesta línia es va expressar dijous passat el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, que va reconèixer que en aquesta negociació discutirien si el líder de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín, ocuparia el càrrec de vicepresident de la Junta.