Bolsonaro ordena supervisar i coordinar les ONG que actuen a Brasil

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha emès un decret per permetre al Govern supervisar i coordinar les activitats desenvolupades per ONG i organitzacions internacionals al Brasil, la qual cosa podria suposar la restricció del treball exercit per moltes d'elles.

El decret temporal, que expirarà tret que sigui ratificat en un termini de 120 dies pel Congrés, ordena al secretari de Govern del Brasil, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, «supervisar, coordinar i monitorar les activitats i accions d'organitzacions internacionals i ONG en el territori nacional».

El decret forma part d'una sèrie de mesures impulsades per l'Administració de Bolsonaro durant el seu primer dia al capdavant de la Presidència brasilera. El director de l'ONG Human Rights Watch (HRW) per a Amèrica, José Miguel Vivanco, ha indicat que la mesura podria ser entesa de manera positiva encara que suscita preocupació. «Si l'objectiu és facilitar una relació constructiva entre els grups de la societat civil internacional i el Govern, benvingut sigui», va asseverar. «No obstant això, m'impacten els termes com supervisar i monitorar, la qual cosa suggereix una falta d'entesa del paper independent que han de tenir aquestes entitats en una societat oberta i democràtica», va expressar.

Bolsonaro no va dir les raons que el van dur a prendre aquesta mesura, però va afirmar al seu compte de Twitter que les ONG «han manipulat i explotat la població indígena del país», formada per unes 900.000 persones. «Integrem junts aquests ciutadans i valorem tots els brasilers», va continuar.

D'altra banda, Bolsonaro espera captar «ràpidament» inversions per un import d'uns 7.000 milions de reals (1.637 milions d'euros) mitjançant concessions ferroviàries, així com en una dotzena d'aeroports i quatre terminals portuàries del país. «Ràpidament atraurem inversions inicials d'uns 7.000 milions de reals amb concessions ferroviàries, 12 aeroports i 4 terminals portuàries», va anunciar a través de Twitter. «Amb la confiança dels inversors en condicions favorables per a la població, rescatarem el desenvolupament inicial de les infraestructures del Brasil», va afegir. Jair Bolsonaro ha dictat una ordre executiva per la qual elimina la Fundació Nacional d'Indígenes, que s'ocupava de tots els assumptes relacionats amb les comunitats natives, la tasca de localitzar i delimitar aquestes terres, terres indígenes i d'afrodescendents, una important victòria per a la indústria agrària.