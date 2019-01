Iceta condiciona un pacte a Barcelona a «no supeditar-se al procés»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va avançar ahir que la condició del seu partit per a qualsevol possible pacte de govern a Barcelona i altres localitats després de les pròximes eleccions municipals serà la formació de governs «estables, progressistes i no supeditats al procés independentista». En una entrevista a Efe, Iceta va anunciar que el PSC reeditarà el seu acord electoral amb Units per Avançar i obrirà les llistes socialistes a «independents», si bé va confirmar que Jaume Collboni serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona, fet que va dissipar així qualsevol rumor al respecte.