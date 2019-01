May i Juncker aborden la situació al Regne Unit i reprendran contactes

La primera ministra britànica, Theresa May, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, van abordar ahir els últims esdeveniments i la situació al Regne Unit, el Parlament de la qual encara ha de pronunciar-se sobre l'acord del Brexit en les pròximes setmanes, i tots dos han acordat reprendre els contactes la setmana vinent.

«El president Juncker ha mantingut una conversa amistosa per telèfon amb la primera ministra May. Han acordat mantenir-se en contacte la setmana vinent», va informar una portaveu de l'Executiu comunitari.

La portaveu comunitària, Mina Andreeva, va avançar ahir que tots dos líders mantindrien un contacte telefònic dijous i que esperava que May informés Juncker «dels últims esdeveniments i de la situació al Regne Unit» com ha fet amb altres líders europeus després de l'aturada vacacional per Nadal.

May va parlar dimecres de nou per telèfon amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i també amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, encara que no ha transcendit en cap cas el que van discutir, segons fonts coneixedores de l'assumpte.

La Comissió Europea ja va reiterar dijous que no es renegociarà l'acord segellat amb Londres sobre les condicions per a una sortida ordenada de Regne Unit de la Unió Europea i va deixar clar que el bloc ja ha posat «totes les solucions sobre la taula».