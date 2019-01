May, obligada a preveure un pla B si els diputats no aproven l'acord del Brexit

La Cambra dels Comuns britànica va aprovar una esmena que obliga el Govern de Theresa May a esbossar en tan sols tres dies el seu pla B per a la sortida de la Unió Europea si, com es preveu, els diputats tomben dimarts que ve elTractat de Retirada actual. Pel que fa al calendari actual, confirmat per l'Executiu que lidera May, el 15 de gener els diputats celebraran la votació que hauria d'haver tingut lloc el mes de desembre passat i en la qual decidiran si avalen o rebutgen el text que està actualment sobre la taula. En cas que triomfi el no, el Govern tenia inicialment 21 dies per reconduir el seu pla.

No obstant això, diputats conservadors i laboristes es van unir per llançar una iniciativa que obliga l'Administració a explicar la seva posició sobre el Brexit en un termini de tres dies després de l'hipotètic rebuig parlamentari. L'esmena va tirar endavant amb 308 vots a favor i 297 en contra, quelcom que suposa una nova derrota per al Govern de Theresa May.

La introducció d'aquesta esmena al debat va generar crítiques contra el president de la Cambra, John Bercow, acusat pel sector conservador d'incomplir la normativa de l'òrgan parlamentari i de desatendre els criteris d'altres autoritats.

El ministre britànic pel Brexit, Stephen Barclay, va defensar que, passi el que passi dimarts que ve, el Govern britànic reaccionarà «ràpidament» al resultat de la votació. En aquest sentit, va reconèixer la necessitat de «proporcionar al Parlament tota la seguretat possible» sobre aquest assumpte. Barclay va prendre la paraula a l'inici del debat que va començar ahir a la tarda i s'estendrà durant els propers dies, fins a l'esperada votació de dimarts vinent.

Per part seva, May va assegurar ahir que els propers dies mantindrà nous contactes amb diferents líders europeus a la recerca de «noves garanties» que puguin aplacar els dubtes dels diputats sobre l'actual acord per al Brexit, contra el qual va tornar a carregar el líder dels laboristes Jeremy Corbyn.

A falta de menys d'una setmana perquè la Cambra dels Comuns voti el Tractat de Retirada, la primera ministre britànica va defensar de nou davant els diputats el pla que està actualment sobre la taula –«un bon acord», va dir–, amb l'únic compromís de buscar una concessió dels seus socis comunitaris que segueix considerant «possible».

El principal punt de discrepància és la salvaguarda plantejada per a la frontera irlandesa en cas que el Regne Unit trenqui definitivament amb la UE sense arribar a algun tipus d'acord sobre el futur de la seva relació, ja que nombrosos diputats temen que el país quedi lligat al bloc de manera indefinida o que els diferents territoris acabin regits per normes diferents.

Corbyn va assegurar que May està «suplicant» a altres líders buscant «bones paraules» sobre l'acord i va advertir que, malgrat els contactes, «no s'ha canviat ni una coma» del text, que serà sotmès a votació al Parlament britànic el 15 de gener.



No s'ajornarà la sortida

La primera ministra sí que va voler deixar clar que no es planteja una suspensió del procés de sortida perquè el rellotge no s'aturi el proper 29 de març, dia en què el Regne Unit deixarà de ser membre de la UE amb o sense acord. Els últims dies, diversos membres del Govern britànic ja havien desmentit rumors sobre el tema.

En aquest sentit, el vicepresident de la Comissió Europea per a l'Ocupació, Creixement i la Inversió, Jyrki Katainen, va insistirque la UE no «renegociarà» l'acord, però va assenyalar que el bloc comunitari està disposat a «interpretar» el que s'ha pactat perquè el text pugui rebre el vistiplau definitu dels Comuns.