El PP es querella contra els veïns del pis de Badalona on es va iniciar el foc

El regidor del PP a l'Ajuntament de Badalona Xavier García Albiol va anunciar que pretén presentar una querella criminal per homicidi imprudent contra els ocupants del pis de la població on va començar l'incendi mortal de dissabte. En la roda de premsa ahir al consistori, Albiol va assegurar que els inquilins de l'immoble van punxar la llum, van provocar el foc, «van sortir sense avisar la resta de veïns, van deixar la porta oberta de manera que les flames es van propagar i no van avisar els Bombers». «El comportament de les persones que han provocat aquesta tragèdia és inadmissible. És constitutiu d'un delicte penal i esperem que tot el pes de la justícia recaigui sobre ells», va afegir el dirigent popular.

Albiol va advertir que la situació que es va produir «pot repetir-se en altres barris perquè durant quatre anys els okupes han tingut via lliure» sota el Govern de l'anterior alcaldessa, Dolors Sabater.

La hipòtesi inicial de la causa de l'incendi que sospesen els investigadors dels Mossos d'Esquadra és que podria haver-se produït una sobrecàrrega elèctrica en un pis ocupat que tenia la llum punxada irregularment.

El foc, que va afectar un bloc de cases de l'avinguda Marquès de Mont-roig, va provocar tres morts i vint-i-nou ferits, i va obligar a mobilitzar els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona per extingir les flames. Les cinc persones ferides que queden hospitalitzades evolucionen favorablement, segons va informar ahir l'Hospital Vall d'Hebron, on es troben ingressades.