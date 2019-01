Aragonès avisa Sánchez: «El votd'ERC no només va d'inversions»

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va avisar ahir Pedro Sánchez que el vot d'ERC respecte als pressupostos de l'Estat no depèn només de les inversions promeses a Catalunya. «No va només de partides pressupostàries», va remarcar.

En una entrevista concedida a Efe, Aragonès va assegurar que els pressupostos de l'Estat per al 2019 són, en realitat, «la segona volta de la moció de censura» que va portar Pedro Sánchez a la presidència, i per això li va reclamar «moviments clars» respecte als polítics sobiranistes empresonats i al dret a l'autodeterminació.

«No obrirem les portes de la Moncloa a una coalició de dreta extrema, però qui té la clau d'aquesta porta no som nosaltres, sinó Pedro Sánchez, que és l'únic que pot convocar eleccions», va argumentar el número dos del Govern català. Quan falta conèixer la quantia de les inversions previstes per a Catalunya en els Pressupostos de l'Estat, Aragonès va precisar que ERC no descarta una esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos –«tot està obert», va assegurar–, i va afegir que tot dependrà de l'actitud del president del Govern.

«Com més aviat millor arribin les respostes (a les demandes catalanes), abans es prendrà una decisió. En aquest cas, el silenci administratiu és negatiu», va deixar clar Aragonès.

«Sánchez ha de generar les condicions per permetre que aquesta majoria (parlamentària) que va permetre la moció de censura pugui ser operativa, i no serveix sempre anar dient: 'o la dreta o jo', perquè això seria demanar un xec en blanc, i no hem fet l'1 d'octubre per donar un xec en blanc al PSOE», va afirmar.

En primer lloc, ERC reclama que l'advocacia de l'Estat retiri les acusacions contra els acusats del procés independentista, i en segon lloc que es constitueixi una «taula de negociació sobre el futur polític de Catalunya» que permeti parlar sobre autodeterminació. Després de la reunió entre els presidents del Govern central i de la Generalitat del 20 de desembre passat, Aragonès va explicar que s'està «treballant per poder tenir» una altra reunió entre ministres, consellers i vicepresidents dels dos governs «en les pròximes dues setmanes».

D'altra banda, Aragonès va descartar una crisi de Govern perquè està convençut que PDeCAT i ERC aniran «a l'una» en la votació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).