Sánchez: «Que Casado i Rivera esperin asseguts, perquè governaré fins al 2020»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dissabte els líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament, que "esperin asseguts" perquè no té la intenció d'avançar les eleccions, sinó d'esgotar la legislatura fins al 2020.

En un acte per presentar el candidat socialista a l'ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, el president espanyol també ha titllat "les tres dretes" -en referència a PP, Cs i Vox- de ser els "Voxsonaros d'Espanya", i també ha demanat als independentistes "que passin del monòleg al diàleg".

De la seva banda, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha criticat PP i Cs per pactar amb la ultra-dreta "al contrari del que vol l'Europa democràtica", entre els quals ha citat la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès Emmanuel Macron.

En l'acte, que s'ha celebrat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Sánchez també ha fet referència a altres líders europeus, però en aquest cas del passat, com Olof Palme o François Mitterrand, per apel·lar a "valors col·lectius" com la "unió" o la "tolerància" davant del moment actual, que ha considerat d'"incertesa".

El líder del PSOE ha traslladat aquest context a Espanya, on ha avisat la ciutadania que "toca mobilitzar-se" davant d'un suposat risc de perdre drets ja "conquerits", entre els quals ha fet èmfasi en la igualtat de gènere. "Un cop conquistes un dret, la defensa d'aquest no s'acaba mai", ha assegurat.

En aquest sentit, ha volgut reivindicar els pressupostos de l'Estat que ha pactat amb Podem i les seves confluències, a més de demanar a les forces polítiques que hi donin el seu vot favorable. "Permetran que Catalunya i tota Espanya avancin en la modernització de l'economia i en la reconstrucció de l'estat del benestar", ha explicat. De la mateixa manera, ha assegurat que el seu govern ha fet més "pels drets i les llibertats de tothom" en 7 mesos que l'executiu anterior de Mariano Rajoy en 7 anys. "Lluitar contra la desconfiança i per construir la confiança té molt a veure amb el que hem fet aquests 7 mesos", ha insistit.

Sobre la qüestió catalana, ha volgut deixar clar als líders independentistes que "no tenen majoria social a Catalunya" i ha assegurat aspirar a què la "Catalunya nacionalista" es pugui reconèixer i que aquesta pugui reconèixer la Catalunya que no ho és. Davant d'això, també ha explicat que el seu executiu està "decidit" a "superar la mentalitat de blocs" per restablir la "convivència", a més d'afegir que per fer possible això els independentistes han de "passar del monòleg al diàleg".

Per la seva banda, Batet també ha criticat els partits sobiranistes per "no pensar en governar per a la ciutadania". Segons ella, "només miren pels seus interessos" i ha lamentat que a aquesta suposada situació se li sumi ara el pacte "entre les dretes". "S'autoanomenen constitucionalistes? Però si no defensen el que diu la Constitució!", ha exclamat la ministra sobre Vox, a més de criticar la "carta de naturalesa" que els haurien atorgat PP i Cs. Així, ha defensat que els vertaders garants de la carta magna espanyola són els socialistes, "ja que així ho hem fet durant 40 anys".