May adverteix que un rebuig del seu pla per al Brexit seria «catastròfic»

La primera ministra britànica, Theresa May, va advertir als parlamentaris del Regne Unit que si decideixen no donar suport al seu pla per sortir de la Unió Europea la seva decisió serà «catastròfica» per al país, en una última petició de suport pocs dies abans que el Parlament britànic dugui a terme una votació que s'espera que perdi.

Els parlamentaris britànics tenen programat votar demà l'acord de May sobre el Brexit, després que retardés els plans per aprovar-lo el desembre en quedar clar que no aconseguiria els vots suficients, ni del seu partit ni de l'oposició.

En aquesta ocasió, la primera ministra té més suports que abans, però en la seva columna per al diari britànic Sunday Express, la política va tornar a fer una crida, i va demanar als parlamentaris que no decebin els ciutadans britànics que van votar a favor de Brexit. «El fet de no fer-ho seria catastròfic i una ruptura imperdonable de la confiança en la nostra democràcia», va assenyalar May. «Així que el meu missatge per al Parlament aquest cap de setmana és molt simple: és hora d'oblidar-nos dels jocs i actuar correctament pel bé del nostre país», va afegir.

Per part seva, el líder del Partit Laborista britànic, a l'oposició, Jeremy Corbyn, va assegurar que defensarà un ajornament de la sortida del Regne Unit de la UE perquè hi hagi més temps per negociar en el cas que sigui necessari convocar eleccions anticipades pel més que probable rebuig del Parlament a l'Acord de Retirada.

«Evidentment, si l'Acord de Retirada no es ratifica i si hi ha un nou govern i se celebren eleccions generals, això portarà unes setmanes i hi hauria d'haver un temps per a aquestes negociacions», va afirmar Corbyn en una entrevista a la BBC.

El dirigent laborista va evocar un cop més la possible presentació d'una moció de censura contra el Govern de May. «Presentarem una moció de censura contra el Govern quan nosaltres ho triem, però serà aviat, no es preocupi», va explicar.