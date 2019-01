Batalla campal entre 250 joves a Blanes que acaben enfrontant-se a la policia

Batalla campal a l'estació de Blanes per baralles al primer tren de la línia de la costa que havia de sortir i enfrontaments contra els agents de les policies locals i els Mossos, que van anar a donar suport als vigilants de seguretat de la infraestructura ferroviària. Això és el que va succeir aquest diumenge pels volts d'un quart de set del matí.

La situació viscuda va ser greu segons els testimonis i va requerir de suport policial dels municipis limítrofs. A la zona s'hi van desplaçar ràpidament patrulles de la Policia Local de Blanes i dels Mossos d'Esquadra, ja que se'ls informava que els vigilants de seguretat de Renfe requerien d'ajuda perquè s'estaven barallant diversos joves a dins els vagons del tren.

En arribar-hi s'hi van trobar prop de 250 nois que s'estaven enfrontant als vigilants de seguretat. Davant d'aquesta gran presència de joves i que la situació es presentava molt agitada i era greu, es van activar més reforços però, en aquest cas, de policies locals de la zona: de Malgrat de Mar i Lloret de Mar, que van donar suport a la situació caòtica.

Trenta agents de policia

En total hi havia prop de 30 agents -entre Mossos i policies locals- per fer front a la situació amb aquest gran grup de joves que després d'haver-se barallat entre ells no va dubtar en fer front comú contra la policia. Cal dir que bona part dels nois anaven beguts i es mostraven agressius.

Els joves que van participar en aquesta batalla campal tenien entre 16 i 18 anys i agafen aquest tren per tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'haver passat la nit en discoteques de Blanes. La policia inicialment no va impedir que poguessin sortir del tren però, en arribar els reforços policials, van començar a insultar els policies, els donaven cosses, els llençaven escopinyades o els amenaçaven. Tot això davant d'una estació que havia de fer sortir el seu primer tren del dia, on també viatjaven algunes famílies i treballadors.

Tren amb una hora de retard

Enmig de les batusses, finalment, la policia va poder controlar la situació, fet que va provocar que el tren sortís amb una hora de retard.

La Policia Local de Blanes va detenir in situ una persona i en va denunciar tres més. Tots ells menors, excepte un major d'edat. Van acabar denunciats per desordres greus i per haver aturat un servei essencial com és el tren.

A causa d'aquesta batalla campal almenys un agent, en aquest cas de la Policia Local de Blanes, va quedar ferit lleu. Va patir les lesions quan es trobava a dins d'un dels vagons i mentre ajudava els vigilants de seguretat privada en la identificació d'una persona.

Aquesta batalla campal arriba després d'anys de crítiques i queixes dels veïns de la zona dels Pins, que denuncien que els joves que surten de discoteques de la zona provoquen destrosses i actes d'incivisme al carrer.

Aquest mateix diumenge, una hora abans de la batalla campal, es va produir un altre episodi en el qual ja va haver d'intervenir la Policia Local de Blanes: un grup d'una seixantena de menors que sortien de la discoteca Arena van assaltar un bus de línia interurbana. Van començar a colpejar-lo, i beguts, reclamaven que se'ls portés a Mataró i Barcelona. En l'actuació van insultar la policia i, hores més tard, van aparèixer a la batalla campal.