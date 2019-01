Cs assumirà cinc de les11 conselleries del nou Govern d'Andalusia

Ciutadans (Cs) i el PP han arribat a un acord per assumir responsabilitats en la nova organització del Govern andalús, l'organigrama del qual es coneixerà aquesta setmana després de la presa de possessió de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia. En virtut de l'acord, el nou Executiu estarà format per onze conselleries, de les quals el partit taronja n'assumirà 5, entre elles la vicepresidència, que recaurà en el líder andalús, Juan Marín.

En una nota difosa per Cs, Marín va anunciar que Cs assumirà Regeneració democràtica i lluita contra el frau i la corrupció, «ja que són una de les senyes d'identitat de la nostra formació». Així mateix, les competències d'Educació, Formació i Universitat, Esports i Turisme també recauran en el partit taronja, i les de Desenvolupament econòmic, autònoms, empreses i emprenedors, que per a Marín «han de ser el motor per a la creació d'ocupació i per incentivar l'activitat econòmica. Els futurs consellers de Cs en aquesta XI legislatura assumiran també les àrees d'Igualtat, Polítiques Socials, Conciliació, Justícia i Administració Local», va insistir Marín, que a més va informar que «el Govern de Cs i PP preveu una comissió permanent per a la presa de decisions coordinades per facilitar la gestió i fer d'aquest un govern eficaç i amb menys traves administratives».

Va explicar que el futur govern que presidirà Moreno «tindrà en total onze conselleries, de les quals Cs n'assumirà cinc i la vicepresidència», tot i que va precisar que serà Moreno, un cop prengui possessió com a president de la Junta, qui donarà a conèixer l'estructura definitiva i les persones que assumiran cada àrea. Amb tot, Marín va indicar que suposa «un gran repte» que la seva formació assumeixi l'àrea de Desenvolupament econòmic, autònoms i emprenedors, així com també pel que fa a Regeneració democràtica i lluita contra el frau i la corrupció política, «senyes d'identitat» de la formació taronja des dels seus inicis.

Dels noms que estaran al capdavant d'aquests departaments, al marge de la vicepresidència que ostentarà Juan Marín i que gestionarà l'àrea de regeneració política, només ha transcendit que el parlamentari de Cs per la província de Màlaga Javier Imbroda dirigirà la competent en matèria d'Educació i Esports.