Mor un noi de 14 anys atropellat per un tren al Vallès Oriental

Mor un noi de 14 anys atropellat per un tren mentre caminava per les vies a Gualba (Vallès Oriental), segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El menor anava amb un amic en direcció a Riells i Viabrea, on vivia. Fonts de Renfe han explicat que els fets van passar a tres quarts de nou del vespre. El tren que va atropellar l'adolescent era de l'R11 i anava cap a Figueres. La circulació va estar tallada durant unes dues hores. L'Ajuntament del municipi ha mostrat el seu suport i condolences a la família i als seus amics i companys de l'Institut El Bruc. El municipi ha decretat tres dies de dol.