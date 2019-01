Puigdemont exigeix una taula de diàleg per permetre tramitar els Pressupostos

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va condicionar ahir el suport a la tramitació dels pressupostos per al 2019 proposats pel Govern a la creació d'una taula de diàleg independent que abordi el «conflicte» entre Espanya i aquesta comunitat autònoma.

«Hem explicat moltes vegades que no es donen les condicions avui ni per donar suport ni per tramitar els pressupostos, és obvi», va dir Puigdemont en declaracions a la premsa, al final d'una reunió amb la direcció executiva del PDeCAT a la «casa de la República» a la localitat belga de Waterloo. Va afegir que «el mínim» per poder donar suport a la tramitació dels pressupostos seria que l'Executiu que presideix Pedro Sánchez habilités «una comissió bilateral amb testimonis independents que puguin verificar i denunciar l'incompliment dels acords». Puigdemont va insistir que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «no ha fet res» fins ara per «abordar el conflicte polític» i va subratllar que l'independentisme «no es fia» de les promeses de l'Executiu.

«Totes les evidències fins avui indiquen que Sánchez no s'ha mogut de la posició del conflicte amb Catalunya que tenia abans», va dir.

«No hem vist voluntat política real per habilitar espais perquè Catalunya i Espanya puguin parlar i es pugui resoldre el conflicte polític, com vol la majoria de la societat catalana», va afegir l'expresident de la Generalitat, qui va assenyalar que el que es demana al Govern d'Espanya és «valentia i responsabilitat».

«En aquestes circumstàncies no hi pot haver ni aprovació de pressupostos ni anem a prestar-nos a la tramitació», va afegir el polític independentista fugit de la Justícia espanyola a Bèlgica des de final d'octubre del 2017.

Puigdemont va insistir que «per poder creure que les promeses es compliran cal habilitar una comissió bilateral amb testimonis independents que puguin verificar i denunciar l'incompliment dels acords. Això seria el mínim per poder tramitar el pressupost».

Va matisar, això no obstant, que els secessionistes estan sempre oberts al diàleg i que «no està en la seva mà» que el Govern espanyol passi de la retòrica als fets.

D'una altra banda, s'ha referit a les eleccions municipals del pròxim maig, a les que el PDeCAT concorrerà amb la marca Junts per Catalunya i ha subratllat que «les llistes han se seguir sent reflex de la transversalitat i la pluralitat».

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va indicar que el dret a l'autodeterminació és una «condició sine qua non» per a la tramitació dels pressupostos. «Sí, és el nostre projecte polític. No estem dient que s'exerceixi el dret a l'autodeterminació definitiu abans de tramitar els pressupostos, però sí que es pugui començar a través d'una taula de diàleg a abordar aquest tema», va assegurar.



La posició d'ERC

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar ahir que el seu partit s'inclina ara mateix per presentar una esmena a la totalitat contra els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i, per tant, per rebutjar que el Congrés ni tan sols tramiti els comptes. «O canvien moltíssim les coses per part de Sánchez o no podrem donar suport als pressupostos. Ens plantegem tirar endavant aquesta esmena a la totalitat. En un percentatge molt alt -de possibilitats- s'acabarà presentant», va dir en roda de premsa després de reunir-se la direcció d'ERC.

És la primera vegada que el partit d'Oriol Junqueras verbalitza la intenció de presentar aquesta esmena a la totalitat, i Vilalta va argumentar que així ho tenen decidit perquè no han vist «gestos» de Sánchez que permetin al seu partit poder donar suport a la tramitació dels comptes.

«Ha d'haver-hi un canvi radical del Govern central si vol que aprovem els pressupostos. No hi ha hagut moviments per part de Sánchez. No hem vist cap gest», va concloure la també diputada del Parlament.

ERC insisteix que ha d'haver-hi dos senyals per part del Govern de Sánchez per donar suport a la tramitació dels comptes i després eventualment aprovar-los de manera definitiva: pel que fa al dret d'autodeterminació de Catalunya i el «final de la repressió» contra els líders independentistes.

El partit lamenta que no ha vist gestos ni en una direcció ni en l'altra, per la qual cosa conclou que no pot donar cap suport als PGE, encara que incloguin millores en inversions per a Catalunya que fa anys que es reclamen.