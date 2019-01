Rodalies de Catalunya suma 125 milions d'usuaris, 3 milions més que el 2017

El servei de Renfe de Rodalies de Catalunya ha registrat 125,3 milions d'usuaris el 2018, fet que suposa 3 milions més (2,4%) que el 2017, ha explicat la directora de Rodalies de Renfe, Mayte Castillo, aquest dijous.

"El servei de Rodalies ha transportat en total 125,3 milions de viatgers en tot l'any passat", ha dit Castillo, i de tots ells un 92% són els que han agafat trens de Rodalies Barcelona.

El protagonisme de Rodalies Barcelona també s'ha manifestat en relació amb els nous clients, ja que dels 3 milions de nous usuaris, 2,7 milions han usat el servei de Rodalies de la capital catalana, ha explicat la directora.

Renfe ha tancat l'exercici passat amb un 92% de puntualitat, que és aproximadament un 1% menys que l'any anterior, encara que els responsables han valorat positivament la dada.

Respecte al temps d'espera que hi sol haver després que s'hagi produït algun incident, Castillo ha explicat a Efe que es deu al fet que "posem en circulació el màxim de trens possibles i a totes les vies per augmentar la seva eficiència. Per això, si hi ha alguna avaria afecta tants trens com hi ha en circulació".

També ha explicat Castillo que hi ha diverses obres de millora en curs, com les del Corredor Mediterrani, que poden afectar la puntualitat dels trens.

Castillo també ha aclarit que, malgrat les avaries, "cada dia Renfe posa en circulació més de 1.000 trens, que els clients usen una mitjana de 20 minuts i amb els quals es desplacen uns 25 quilòmetres".

A més, "cada dia a la primera corona metropolitana de Barcelona (és a dir, els trens que connecten la ciutat comtal amb Mataró, Granollers, Terrassa, Martorell i Vilanova i la Geltrú) hi ha una oferta de 100.000 places durant tota la franja horària de màxima concurrència al matí", ha explicat Castillo.

El servei regional també ha comptat amb més usuaris el 2018, concretament 260.000 nous, gairebé un 3% més que l'any anterior, segons ha revelat Renfe.

Amb aquestes dades, el servei de trens català consolida una tendència a l'alça que manté durant els últims anys, ja que des del 2013 Renfe ha sumat 11,1 milions de viatgers nous.