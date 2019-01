Els taxistes tallen la circulació de Gran Via de Barcelona

Els taxistes col·lapsen aquest divendres la Gran Via de Barcelona per protestar contra el nou decret del Govern que regula els serveis d'Uber i Cabify, i que consideren "insuficient". Els conductors de taxis han decidit en assemblea tornar a acampar a la Gran Via, com ja van fer a l'estiu, i a les tres de la tarda ja bloquejaven la majoria dels carrils entre Passeig de Gràcia i Balmes. L'ocupació de la Gran Via de Barcelona és, segons els representants dels taxistes, la primera acció de protesta de la vaga indefinida que han començat aquest divendres.

Els taxistes s'oposen a la proposta del govern de regular el sector de les VTC com Uber i Cabify, que veuen "insuficient", ja que limita a 15 minuts la precontractació del servei, i ells reclamaven que ho fes amb un mínim de sis hores.