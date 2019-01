Detenen un noi de 18 anys per atropellar mortalment un jove a Castelldefels

La Policia Local de Castelldefels va detenir a la matinada de dissabte un jove que va atropellar-ne mortalment un altre i va ferir greument una noia mentre participaven en un botellón en un aparcament a l'aire lliure del municipi, i que després de l'accident va fugir del lloc en el seu vehicle.

El succés es va passar cap a dos quarts de cinc de la matinada a l'aparcament situat en un lateral del Canal Olímpic, al costat de la zona universitària, on hi havia un grup d'una desena de joves de la localitat escoltant música i consumint begudes alcohòliques.

Per causes que s'estan investigant, un dels joves, J.R.A., de 22 anys, es va introduir al seu vehicle i va començar a conduir a gran velocitat, i en passar per una zona amb un desnivell va perdre el control del cotxe i va atropellar D.P.M., de 21 anys, que va morir, i una noia de la mateixa edat, que va quedar ferida greu i va ser traslladada a un hospital.

Després de l'accident, el conductor va fugir i va tornar al seu domicili de Castelldefels, on va ser localitzat poc després per agents de la Policia Local.