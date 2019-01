El túnel vertical per rescatar el Julen arriba a 33 metres de profunditat

La perforadora que dissabte va començar a excavar un altre túnel vertical paral·lel al pou en què va caure fa una setmana el Julen, el nen de dos anys, ha aconseguit arribar a 33 metres de profunditat.

Els treballs es van executar durant tota la nit, i a les set del matí d'ahir es va arribar a aquesta cota. Una capa de roca dura ha alentit el ritme de la perforació, van puntualitzar fonts de l'equip que treballa al lloc dels fets.

La càpsula, ideada i fabricada aquests dies per transportar els miners de la Brigada de Salvament d'Hunosa, ja és a lloc i s'estan fent treballs de formigonat al costat de la zona de treball per evitar despreniments. Aquesta càpsula té un diàmetre d'1,05 metres per 2,5 d'altura i és dissenyada per a dues persones amb material per excavar o per a tres en cas de necessitat de rescat. El treball manual dels miners s'allargarà, segons les previsions inicials, unes 20 hores. Per a això empraran mitjans mixtos, com ara pistoles i martells pneumàtics.

Els equips de rescat estan pendents de l'arribada d'una broca que ve de Guadalajara per acabar la perforació del túnel vertical a través del qual pretenen arribar fins on és el Julen.



Cotxe de la Guàrdia Civil bolcat

Un tot terreny de la Guàrdia Civil va bolcar a la calçada de la carretera que comunica Rincón de la Victoria amb la localitat de l'Axarquía, tot i que els seus ocupants no van resultar amb lesions d'importància i van poder sortir per si mateixos, segons va informar l'agència de notícies Efe. Aquests dos agents que anaven al cotxe són membres del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil.