Bosch es proposa «reduir tensions» entre independentistes i unionistes

El bagenc Josep Ramon Bosch ha tornat a assumir la presidència de Societat Civil Catalana (SCC) i assegurava, ahir en declaracions a Regió7, que el seu objectiu és «reduir tensions per tots costats i parlar per buscar quines sortides podem trobar per a tots els catalans de cara als propers mesos i anys». També afegia que, a falta encara de reunir-se amb la nova junta de l'entitat, «en tot cas no hem de ser un element distorsionador ni de judicialització».

De fet, Bosch torna a presidir l'entitat en un moment en què al seu interior hi ha hagut discrepàncies si sobre seguir aquesta línia més dialogant o de buscar més presència al carrer. En aquesta línia, unes hores abans, en roda de premsa, el ja expresident de l'entitat José Rosiñol havia comparat les baralles que hi va haver a l'associació amb «les que hi ha en qualsevol família o organització», i va rebutjar aprofundir-hi per no «alimentar» una polèmica sorgida arran de «filtracions interessades i falses».

D'altra banda, el santpedorenc també explicava que no era la seva intenció tornar a posar-se al capdavant de Societat Civil Catalana i que finalment hi ha accedit però de forma transitòria. Així, asse-nyalava que serà per «un període tan curt com sigui possible», que situava en uns sis mesos, durant el qual espera que es pugui formar una nova junta i també hi hagi una nova presidència de l'entitat, encara que afegia que «si pot ser en tres mesos, millor».

Així, Bosch torna a la presidència de Societat Civil Catalana després d'haver deixat el càrrec el 28 de setembre de l'any 2015, l'endemà de les eleccions catalanes del 27-S i després d'haver estat prop de dos anys al capdavant de l'entitat.

Bosch, en plena campanya electoral, va veure com el col·lectiu Drets presentava una querella en contra seu com a presumpte autor d'insults i de difamacions contra personalitats de l'independentisme des d'un perfil anònim a Facebook, encara que uns mesos després un jutjat de Manresa va arxivar la causa en considerar que el cas ja havia prescrit, mentre que Bosch va seguir reiterant la seva innocència.

D'altra banda, una jutgessa de Barcelona va obrir el gener del 2018 una investigació per aclarir si els Mossos d'Esquadra van espiar Bosch, que es va querellar contra la policia catalana convençut que el van seguir per vincular-lo a l'extrema dreta i desacreditar-lo. La jutgessa va dicidir arxivar el cas de forma provisional, i ahir Bosch assegurava que han demanat que la causa es reobri i es mostrava convençut que serà així perquè la fiscalia també ho ha sol·licitat.

Finalment, també en l'àmbit judicial remarcava que han guanyat la demanda contra Ernest Maragall, Ramon Tremosa i altres eurodiputats i entitats per un manifest en el qual es vinculava SCC amb el nazisme. Aquesta sentència obliga els condemnats a pagar les costes judicials, a indemnitzar SCC amb 15.000 euros i a publicar la sentència al diari La Vanguardia.