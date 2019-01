JxCat assegura que va avisar Torrent del recurs de Puigdemont però ERC ho nega

JxCat assegura que a principis de gener va informar el president del Parlament, Roger Torrent, de la seva intenció d'interposar un recurs a l'acord de Mesa entre ERC i el PSC per tombar la delegació de vot dels diputats suspesos de JxCat. Una versió que ERC nega. Fonts dels republicans asseguren, en canvi, que el vicepresident primer, Josep Costa, es va limitar a notificar a Torrent que inclourien un esment sobre l'acord de la Mesa en l'escrit de la defensa contra la interlocutòria del Suprem que suspenia de funcions els diputats processats. I que per tant no es va avisar de la intenció de Carles Puigdemont d'interposar formalment un recurs a banda com va transcendir aquest dilluns al vespre.

Les mateixes fonts dels republicans han traslladat respecte a la decisió de l'expresident però adverteixen que no és un pas tècnic necessari per al procés de defensa. Neguen per tant també un argument de JxCat, que reitera per la seva banda que és un gest "imprescindible" per a la defensa de Puigdemont per tal de defensar els seus drets a instàncies internacionals.

Així, el grup de l'expresident qualifica la decisió de "tècnica" amb l'objectiu que els ens internacionals no puguin al·legar que no s'han exhaurit totes les vies. "És un recurs pel que va aprovar la Mesa, no contra Torrent", sostenen des de JxCat.