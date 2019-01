Carmena es va trencar el turmell a casa seva servint empanades a Errejón

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha revelat aquest dimecres les circumstàncies en què es va produir l'accident domèstic en el qual es va trencar el turmell.

Carmena ha explicat que la idea que Íñigo Errejón passés a formar part de la candidatura 'Más Madrid' per a la Comunitat de Madrid va sorgir en un sopar celebrat a casa seva el passat 21 de desembre, on hi van participar l'exdiputat de Podem i més gent.

Va ser en aquest sopar on Carmena es va trencar el turmell, mentre portava a Errejón i la resta de convidats "una safata amb empanades", segons ha explicat la pròpia alcaldessa.

Sobre el contingut d'aquesta accidentada trobada, Carmena ha dit que va convidar Errejón al sopar perquè li donés el seu punt de vista sobre la Comunitat de Madrid, i l'ha definit com un home "intel·ligentíssim", "molt valent" i "que sap avaluar bé els processos socials".