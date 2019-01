La vista prèvia per al judici al major Trapero es farà el 5 de febrer

L'Audiència Nacional celebrarà el 5 de febrer la vista per resoldre les qüestions prèvies plantejades per les defenses dels acusats en el judici per l'1-O contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero i tres persones més. En una diligència, l'Audiència ha fixat per a aquest dia la vista d'article de previ pronunciament, anterior al judici en si i en què es tractaran les qüestions prèvies plantejades per l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig, un dels acusats.

A aquestes peticions s'hi ha adherit almenys un altre dels acusats, l'exdirector dels Mossos Pere Soler, però no Trapero. En les seves peticions, l'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, al·lega la falta de competència de l'Audiència Nacional per jutjar aquests fets. Cuevillas, advocat també de Puigdemont, recorda que la jutgessa que va instruir el cas, Carmen Lamela, només es va pronunciar sobre la seva competència per investigar un delicte de rebel·lió en l'admissió de la querella de Fiscalia, però no posteriorment, ja que va instruir el cas només per sedició.