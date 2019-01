L'ANC titlla el Govern «d'autonomista» i es pregunta si «continuarà incomplint promeses»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic un vídeo on titlla el Govern "d'autonomista" i on es pregunta si "continuaran incomplint promeses". En vídeo, que han penjat aquest dijous a les xarxes socials, l'ANC planteja una llista de mesures com a "balanç" de Govern i les va eliminant una per una per evidenciar que no s'han fet efectives, per exemple la investidura de Carles Puigdemont o la restitució del "govern legítim". Al final de la seqüència, l'entitat qüestiona també si s'acceptaran les sentència als presos i si els grups independentistes a Madrid tombaran el govern de Pedro Sánchez "si no es dóna resposta" a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Com conclusió, el vídeo de l'ANC finalment pregunta: "Això és respectar el mandat de l'1-O? Això és construir un estat independent en forma de república?"

Les accions que s'eliminen del balanç són la investidura de Carles Puigdemont, la restitució del "govern legítim", l'aprovació de les setze lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, la recuperació del ple funcionament de la Hisenda catalana i la creació d'una assemblea de càrrecs electes.