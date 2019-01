Un grup de noies acusa d'abús un entrenador de natació

Un grup de noies acusa un entrenador de natació que va treballar en clubs catalans d'haver abusat sexualment d'elles quan eren menors. L'home va passar per piscines de Molins de Rei, Olot, Sant Feliu de Llobregat i Lloret, i també va treballar a la Residència Blume, a Las Palmas i a Astúries. Segons una investigació del diari Ara, l'home té dues condemnes per abús sexual però mai no ha estat empresonat. Algunes noies van explicar que l'entrenador, L.A., els feia tocaments vaginals i als pits, i que ell assegurava que formaven part de l'entrenament.

L.A. va ser condemnat el 2003 a dos anys de presó per abusar de tres nedadores, una d'elles menor. El 2016 la condemna va ser d'un any de presó per fer el mateix amb una menor d'edat. L'home es dedica ara a entrenar esportistes del món del duatló i el triatló. També s'ocupa de gent que pretén recuperar-se de lesions o millorar les marques en proves de resistència. Ara treballa amb adults, però ja té denúncies per fets similars.

La investigació també recull altres casos, com el de J.L., també entrenador de natació d'un dels clubs més importants de l'àrea metropolitana, que va ser acomiadat però no va ser expulsat com a soci. Segons algunes noies, ja adultes, va tenir relacions consentides amb nedadores menors.