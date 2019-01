Maragall descarta la llista única a Barcelona perquè la ciutat «hi sortiria perdent»

El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va rebutjar ahir concórrer a les eleccions municipals en una llista unitària de l'independentisme perquè creu que la ciutat hi sortiria perdent, encara que va estendre la mà a buscar la unitat d'acció després dels comicis. «No tenim dret a sostreure als ciutadans de Barcelona del dret a elegir sobre què entenem per seguretat, per transport públic i per gestió econòmica i sobre la resposta a donar al turisme i a l'habitatge. Els ciutadans han de conèixer les diferents propostes i votar. A partir d'aquí, (les forces sobiranistes) tenim un immens terreny comú per davant», va dir Maragall. El dirigent republicà va respondre així als emplaçaments que es van anar succeint des de la recent constituïda Crida Nacional per la República, i des del mateix president de la Generalitat, Quim Torra, perquè les forces independentistes es presentin juntes a les eleccions municipals a Barcelona. En declaracions als periodistes, Maragall va assegurar que «la ciutat hi sortiria perdent» amb «la uniformitat» d'una sola llista i va ironitzar en assegurar que «ara sembla que la unitat estratègica del país només depèn d'allo que passa a Barcelona». En aquesta línia, va instar a Torra, a l'expresident Carles Puigdemont i a la consellera de Presidència, Elsa Artadi, a buscar una unitat estratègica a nivell de Catalunya entre tot el sobiranisme, sobre la base que podrien representar al 80% dels ciutadans, i va assenyalat que ERC està disposada a fer-ho.



Morral defensa la unitat

Prèviament a les declaracions de Maragall, el secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, va defensar la unitat de les forces independentistes «per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre» i va demanar que els parits polítics escoltin les seves bases i la gent del carrer per tal de dissenyar una estratègia conjunta cap a la independència.