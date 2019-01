Rivera insta Sánchez a reconèixer Guaidó com a president veneçolà

? El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va instar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a «rectificar» i reconèixer Juan Guaidó com a president de Veneçuela per avalar no un canvi de Govern en aquest país, sinó «un procés de transició que porti a unes eleccions lliures». Rivera va qualificar d'«error històric» que Espanya, al costat de França, Alemanya i el Regne Unit, donés un termini de vuit dies al president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per convocar uns comicis, amb l'amenaça de reconèixer Guaidó com a president del país en el cas que s'hi negui. «Crec que no s'ha de perdre el temps. Sánchez ha de rectificar immediatament, reconèixer Guaidó i aquest procés, que no és un canvi de Govern, és una transició per anar a votar en unes eleccions lliures», va dir.

Per part seva, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va considerar «lògica» la reacció de Maduro a l'ultimàtum llançat per diversos països europeus i va afegir que el Govern farà «tot el possible» per garantir l'ajuda a la colònia espanyola.