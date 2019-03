Iglesias, partidari del debat a la presó que proposa Sànchez

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat partidari del debat a Soto del Real que va plantejar el cap de llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que ja ha estat acceptat per ERC, el Front Republicà i també el candidat dels comuns, Jaume Asens. En una entrevista al programa 'Tot es mou' de TV3, Iglesias ha assegurat que ell veuria bé aquesta opció, perquè "qualsevol debat és positiu". "A mi em semblaria bé que es fes fins i tot en aquestes circumstàncies" perquè malgrat que "és un context d'excepcionalitat" cal "normalitzar aquest estat d'excepcionalitat". Ha afirmat que si Casado o Rivera estiguessin a la presó "per corrupció" i calgués parlar amb ells, també aniria a la presó a veure'ls.

Iglesias, que en els últims mesos ha visitat a la presó Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i també el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha explicat que ha parlat amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "unes quantes vegades" per telèfon tot i que ara per ara no té previst fer un desplaçament a Bèlgica. "Però crec que la interlocució amb el cap d'una opció política molt important a Catalunya és positiu".

Ha advertit de la possibilitat d'un acord post-electoral entre el PSOE i Cs, que és el que prefereixen, ha dit, "amplis sectors dels poders econòmics a Espanya" juntament amb els barons del PSOE.

Per això ha volgut llançar un missatge als electors catalans en el sentit que si volen un govern d'esquerres a l'Estat caldrà que Podem tingui força al Congrés. "Hi ha molta gent al PSC que li sembla horrible la idea d'un govern de Sánchez amb Rivera i tenen una opció molt més sensata, igual que els independentistes que volen a Madrid perfils que siguin necessaris per negociar", ha dit demanant el vot per a Jaume Asens.

També ha apuntat que l'empresonament dels líders independentistes "és una imatge terrible per a la democràcia espanyola", i s'ha mostrat convençut que el que hi va haver a Catalunya va ser "un exercici de desobediència", però no un cop d'Estat. "Que es demanin 25 anys per a Junqueras quan els de la manada estan lliures és una barbaritat", ha sentenciat.