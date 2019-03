La Cambra dels Comuns rebutja l'acord del Brexit per tercera vegada

house of commons

Votació de l´acord de retirada proposat per la ´premier´ britànica, Theresa May, ahir a la Cambra dels Comuns house of commons

La Cambra dels Comuns va rebutjar ahir de nou l'Acord de Retirada negociat entre la primera ministra britànica, Theresa May, i la Unió Europea, fet que situa el país a un pas d'abandonar el bloc sense acord el proper 12 d'abril.

El text va ser rebutjat per 344 vots, mentre que 286 diputats van votar-hi a favor. Aquesta és la tercera vegada que els parlamentaris rebutgen l'acord de May, tot i que en cadascuna de les votacions ha aconseguit el suport de més diputats.

La votació d'ahir era l'últim intent del Govern britànic de complir les exigències dels seus socis de la UE d'aprovar l'acord aquesta setmana per garantir una pròrroga del Brexit fins al 22 de maig.

Després que el resultat de la votació es fes públic, la premier va afirmar que és «motiu de profund pesar que una vegada més aquesta Cambra hagi estat incapaç de donar suport a sortir de la UE d'una manera ordenada», i va advertir que les implicacions de no fer-ho són «greus».



Els límits del Brexit

Com a conseqüència, va remarcar, «el Regne Unit ha de deixar (la UE) el 12 d'abril, d'aquí a només 14 dies», per la qual cosa va alertar que qualsevol altra via implicaria, «gairebé amb tota seguretat», que el Regne Unit celebri les eleccions europees. «Em fa l'efecte que estem arribant als límits d'aquest procés a la Cambra», va concloure.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va convocar ahir una cimera de líders europeus per al dimecres 10 d'abril, després que la Cambra dels Comuns rebutgés per tercera vegada l'acord de divorci pactat entre Brussel·les i Londres per al Brexit.

«En vista del rebuig de l'Acord de Retirada per part de la Cambra dels Comuns, he decidit convocar un Consell Europeu el 10 d'abril», va escriure el polític polonès a Twitter, immediatament després que es confirmés el resultat del vot a Westminster.

D'altra banda, el Grup Independent, integrat per 11 diputats escindits dels Partits Laborista i Conservador, va anunciar ahir que es registra com a partit polític per poder participar en les eleccions al Parlament Europeu si el país està abocat a un ajornament llarg del Brexit.

El col·lectiu va anunciar que el partit es dirà Canvia el Regne Unit i que tindrà com a líder interina Heidi Allen, diputada que va abandonar la disciplina dels conservadors, que lidera la primera ministra britànica, Theresa May.

«El Grup Independent ha sol·licitat el registre com a partit polític per poder presentar candidat a les eleccions europees» si finalment hi ha una pròrroga llarga del Brexit, va explicar l'organització.

«La nostra política trencada necessita un canvi fonamental, com s'ha demostrat en el desastrós procés del Brexit. Un nou partit revolucionarà el sistema bipartidista i donarà a les persones una alternativa que pugui canviar el país», va destacar la diputada Allen.