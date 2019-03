Un grup d´antifeixistes llencen pedres i ous contra els Mossos en el cordó policial per separar-los de Vox

Un grup de manifestants antifeixistes han llençat pedres, ous i pintura contra els Mossos d'Esquadra en el cordó policial que els separa de la zona on aquest migdia està prevista una concentració de Vox a Barcelona. Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu de seguretat a la zona de Plaça Espanya per separar els antifeixistes de la ultradreta, però alguns manifestants els han tirat pedres, ous i pintura i han organitzat, també, petites barricades. Un grup també s'endinsa per dins del barri de Sants per seguir la protesta contra Vox. Els manifestants criden càntics com 'Fora els feixistes dels nostres barris' o 'Franco ha muerto, abono para mi huerto'.