Aragonès fa una crida a votar ERC per demostrar la voluntat d'independència

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va fer ahir una crida a votar ERC a les eleccions el 28-A per deixar clar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que Catalunya sí que vol la independència.

D'aquesta manera, Aragonès va respondre en una entrevista a Catalunya Ràdio a les declaracions de Sánchez, que diumenge passat, en un míting a Tarragona, va assegurar que Catalunya no vol la independència i que no serà mai independent.

Segons Aragonès, si hi ha una «majoria imbatible» a favor de la independència, l'Estat no tindrà més remei que abordar una solució democràtica, com assegura que «se li va escapar» al líder del PSC, Miquel Iceta, encara que després ho hagi corregit amb un míting «molt cridaner».

«Si el PSC guanya a Catalunya, donarem la raó a Sánchez. Si guanya una força independentista, i la que està en millors condicions de guanyar és ERC, el missatge serà molt clar: El 28-A podem deixar ben clar que els ciutadans de Catalunya sí que volem la independència», va concloure el vicepresident del Govern català.



Acord entre PSOE i Cs

Aragonès va replicar a Sánchez que la independència no altera la convivència, sinó que el que l'altera són les desigualtats socials. El vicepresident va fixar l'horitzó de construir una majoria «molt més forta» a favor de la independència, tenint en compte que l'Estat espanyol no és com el Regne Unit i que s'ha de forçar la celebració d'un referèndum.

L'adjunt a la presidència d'ERC va alertar que si els ciutadans de Catalunya donen el primer lloc del podi al PSC en les eleccions espanyoles, es facilitarà un acord entre PSOE i Cs. Per evitar aquesta situació, va reclamar el «vot massiu» per a ERC, que, segons va assenyalar, és qui pot disputar el primer lloc.