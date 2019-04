Uns àudios relacionen Rajoy i Jorge Fernández Díaz amb l'espionatge a Podem

Uns àudios publicats per 'Moncloa.com' i per 'El Confidencial' relacionen Mariano Rajoy, llavors president del govern espanyol, i Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, amb la trama d'espionatge a Podem. En aquestes gravacions, l'inspector José Ángel Fuentes Gago diu que respon al mandat de Rajoy i Fernández Díaz perquè un dissident chavista confirmés el pagament de 7,1 MEUR del govern de Veneçuela a CEPS, el germen de Podem. La reunió va ser el 12 d'abril del 2016 al consolat d'Espanya a Nova York. Tres agents de la policia nacional s'hi van desplaçar per aconseguir que Rafael Isea, exministre de Finances d'Hugo Chávez però que després es va convertir en dissident, confirmés el pagament a Podem a canvi "d'informes buits".

"Jo he parlat amb el ministre de l'Interior espanyol i el ministre va parlar amb el president. Jo només tinc un mandat aquí, acompanyar aquestes persones i que em digui aquí els noms de les persones que vol que documentem a Espanya i que els donem una nova identitat o una nova vida, o la que vostès tenen i els protegim. Aquest és el meu compromís. Jo vinc aquí amb aquest mandat. Vostè m'ho diu i ho fem", apunta Fuentes Gago en un dels àudios. Isea tenia por de les conseqüències de la seva col·laboració, especialment per a la seva família, que continuava a Veneçuela.