L'Europarlament considera Gibraltar una colònia i Londres exigeix que es respecti la democràcia

La Comissió de Llibertats, Justícia i Interior del Parlament Europeu va acceptar definir Gibraltar com una «colònia de la Corona britànica» en la reforma de la norma de visats que la Unió Europea prepara en cas que hi hagi un Brexit sense acord, després que dilluns en fos apartat el negociador, l'eurodiputat britànic Claude Moraes, per rebutjar la redacció que defensen els Vint-i-set a instàncies d'Espanya. Moraes va denunciar ahir «assetjament» d'eurodiputats del PP i el PSOE per haver-se negat a definir Gibraltar com a «colònia» del Regne Unit

El Govern del Regne Unit va titllar de «completament inapropiat» descriure Gibraltar com una «colònia». «Totes les parts han de respectar la voluntat democràtica del poble de Gibraltar de ser britànic», van manifestar fonts del Govern del Regne Unit.

El Govern de Gibraltar ja va acusar dimarts els eurodiputats espanyols d'usar «tàctiques intimidatòries» per aconseguir que el Parlament Europeu acceptés referir-se a Gibraltar com a «colònia».