Tres guàrdies civils asseguren que no van veure cap company usant la porra a Dosrius l'1-O

Tres guàrdies civils que van actuar al Casal les Cotxeres de Dosrius (Maresme) l'1-O han assegurat que no van veure que cap company fes ús de la porra i que hi hagués cops o agressions contra votants. Les defenses han insistit en preguntar si li van estripar la camisa a un home i el van colpejar i en si van usar les defenses (hi ha vídeos aportats que ho demostren) però els agents han dit que no. "La majoria no portava defensa perquè havia de ser tranquil i pensàvem usar només la paraula i vam trobar el contrari, no ens ho esperàvem", ha relatat l'agent V11483E que assegura que quan es va acostar a la gent el van rebre amb un cop a la cara i puntades de peu. Tots tres han relatat que van acabar amb lesions i que van necessitar atenció mèdica, tot i que no van agafar la baixa. I han apuntat que els mossos que hi havia al centre van actuar "amb passivitat".

El primer en declarar ha estat el TIP R12810S que ha explicat que van actuar intentant apartar la gent "sense cap tipus de violència" i que van trobar-se amb concentrats que estaven agafats entre ells "i que es mostraven molt violents i alterats". Ha explicat que els insultaven i els amenaçaven –també de mort- i que va rebre un cop a canyella que li va provocar un hematoma i va anar al metge (sense agafar la baixa).

Preguntat per les defenses, ha insistit que "ningú va colpejar ningú i que no estaven callats els manifestants". Però quan el lletrat Jordi Pina li ha recordat que estava sota jurament ha introduït el matís que ell "no va veure" que ningú colpegés.

El següent agent –TIP G20480Y- ha dit que també va resultar ferit perquè, com no portava casc, li van donar un cop a la cella i que va estar una estona "que no hi veia". També ha dit a les defenses que no va veure agressions per part de la policia ni intents de treure telèfons a manifestants que els gravaven. Preguntat sobre si la gent tenia les mans enlaire ha dit que les tenien "més aviat a sobre dels agents" que no pas "sobre l'aire".

El tercer (TIP V11483E) també ha dit que va resultar agredit i ha negat que els manifestants actuessin de forma pacífica, tot i que ha dit que s'esperaven que fos una intervenció tranquil·la i que preveien anar "apartant la gent". Però que només d'arribar a la barrera es va trobar que li van donar un cop a la cara, que el van agafar per l'armilla i que el van esgarrapar (no anava equipat en aquell moment). Com els seus companys, ha dit no tots portaven defensa, tot i reconèixer que ell sí. A més, tot i afirmar que la primera línia aixecava les mans, "per sota els donaven cops de peu".

A més, ha explicat que en un primer moment una doctora d'un centre mèdic (que no ha concretat quin) no el va voler atendre i que va haver d'intervenir el director perquè finalment ho fes.