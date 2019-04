La Conferència Episcopal dona suport als cursos per curar l'homosexualitat

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va donar suport al bisbe d'Alcalá d'Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Plá, i els cursos de «sanació espiritual» que se celebren a la seva diòcesi. La institució que integra tots els bisbes de les diòcesis ha pres aquesta decisió per «acompanyar les persones que ho desitgin des del discerniment espiritual». Així ho va dir el secretari general de la CEE i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, en la roda de premsa posterior a l'Assemblea Plenària, en ser preguntat pels suposats cursos per «curar» l'homosexualitat impartits pel Bisbat d'Alcalá d'Henares, una activitat que està sent investigada per la Comunitat de Madrid i que podria acabar amb sanció.

No obstant això, els bisbes van expressar el seu «suport i afecte» a Reig Plá i als col·laboradors del centre d'orientació familiar (COF) Regina Familiae de la seva diòcesi, i van titllar d'«exercici de manipulació de la veritat i desinformació intencionada» les notícies sobre els cursos. La comunitat LGTBI ha sortit al carrer per protestar contra aquests cursos de «sanació» de l'homosexualitat.

Argüello va insistir a defensar la llibertat de consciència dels individus per buscar «ajuda i acompanyament» en persones i institucions que li mereixin confiança com l'Església «si creuen que tenen un cos d'home o dona i una orientació que, en principi, no els sembla d'acord a aquest cos, quelcom que viuen amb preocupació i malestar».

No obstant això, va emfatitzar que aquests dies li han preguntat si creu que «l'homosexualitat es cura», i la seva resposta ha estat «no». «La sanació espiritual té conseqüències a la vida de les persones per a bé, però no hi ha una teràpia restaurativa», va destacar el portaveu dels bisbes.

Va explicar que és usual que l'Església faci servir el terme «salut, sanació i curar», però només des del punt de vista espiritual. I que l'Església no és experta en medicina i qualsevol qüestió mèdica «no és de la seva competència directa». Argüello va mostrar així mateix el seu rebuig a la «irrupció d'un grup de persones vociferants en un temple –a Alcalá de Henares– on s'estava celebrant la litúrgia de l'Església», i creu que tot això «provoca l'odi que es diu voler evitar o denunciar». Es va preguntar com s'hauria de qualificar aquests actes i si podria ser «liturgiofòbia».

Preguntat per si l'Església donaria suport a una teràpia contra l'homofòbia, Argüello va ser contundent dient que «veuríem fantàstic tota teràpia contra l'odi». Finalment, va criticar la forma en què s'ha aconseguit la informació, «a través d'una subtil manera que sorprèn la bona fe de l'interlocutor». A més, va assegurar que la persona que imparteix els esmentats cursos és doctora en Biologia i té un màster en Matrimoni i Família per l'Institut Joan Pau II. D'altra banda, Argüello va anunciar que la CEE demanarà al Vaticà que els autoritzi a legislar per a totes les diòcesis i congregacions religioses sobre com actuar en els casos d'abusos a menors i obligarà a qui tingui coneixement d'algun cas de pederàstia a denunciar davant la Fiscalia.

La Comunitat de Madrid va obrir una investigació després d'haver tingut constància de la presentació de diverses denúncies, entre les quals una del diputat de Podem Eduardo Ferndández Rubiño i una altra de l'associació Arcópolis, així com de Facua-Consumidores en Acción. Després fer-se públic, el bisbat d'Alcalá d'Henares va negar que impartís cursos dirigits a curar l'homosexualitat.