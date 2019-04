Els rebels bombardegen la capital libanesa, Trípoli

Els avions de combat de l'Exèrcit Nacional Libi (ENL), la milícia de Khalifa Haftar, van bombardejar el sud de la capital líbia, Trípoli. Les forces de Haftar, antic general dissident del règim de Moammar al-Gaddafi, van llançar una ofensiva sobre Trípoli, on hi ha la seu del Govern de Líbia reconegut per la comunitat internacional, i ja estan a uns 50 km de la ciutat.

Paral·lelament, la Missió de Suport de Nacions Unides a Líbia (UNSMIL) va demanar una treva humanitària de caràcter immediat als afores de la capital. Si és acceptada, la treva proposada per l'ONU permetria realitzar una evacuació d'emergència dels civils atrapats als voltants de la ciutat, segons va assenyalar la missió en un tuit.