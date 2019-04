Netanyahu té a tocar un cinquè mandat a Israel

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, té gairebé assegurat un cinquè mandat com a cap del Govern per l'avantatge de deu escons que té el bloc de dreta davant del de centreesquerra que encapçala el general retirat Benny Gantz després d'haver empatat amb 35 escons el Likud i el Partit Blau i Blanc, segons els resultats de les eleccions legislatives d'aquest dimarts, amb el 95 per cent del vot escrutat.

Segons informa el diari 'Haaretz', a més dels 35 escons del Likud i del Partit Blau i Blanc, el partit ultraortodox Shas i el Judaisme Unit de la Torà (UTJ), tenen cadascun vuit escons, mentre que l'aliança Hadash-Taal i el Partit Laborista israelià es queden amb sis.

El partit ultradretà Yisrael Beiteinu, liderat per l'exministre Avigdor Lieberman, se situa amb cinc escons, els mateixos que la Unió Dretà, mentre que amb quatre diputats es col·loquen Balad-UAL, Kulanu i Meretz. Fora de la Knesset es queden els partits Nova Dreta, Gesher i Zehut per no haver aconseguit superar el llindar de vot per tenir representació parlamentària.

La majoria dels partits de dreta ja han avançat que donaran suport a Netanyahu com a candidat a primer ministre en el pròxim govern després de les eleccions legislatives d'aquest dimarts, en què la participació ha arribat a un nou mínim en la comunitat àrab israeliana.

El líder del partit ultradretà Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, ha deixat clar aquest dimecres que no donarà suport a Benny Gantz com a candidat a primer ministre en el futur govern. En declaracions al diari 'Yediot Ahranoth', Lieberman ha subratllat que "no existeix" un escenari en el qual el general retirat que lidera la llista del Partit Blau i Blanc pugui convertir-se en el pròxim primer ministor israelià. Lieberman ha afirmat que la seva formació o se suma a un govern liderat per Netanyahu o es quedarà a l'oposició.

Benny Gantz, que ha aconseguit 35 escons amb la seva formació, la mateixa xifra que obté el Likud de Netanyahu, ha comunicat als seus companys de partit aquest dimecres al matí que la situació és "descoratjadora" però ha confiat que encara es pugui aconseguir un canvi de govern.