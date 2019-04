Els polítics catalans reconeixen la lluita per la llibertat de Neus Català

La lluita per la llibertat, contra el totalitarisme i per preservar la memòria de Neus Català, una de les últimes supervivents dels camps d'extermini nazis, morta aquest dissabte a Els Guiamets (Priorat), als 103 anys, ha estat reconeguda i elogiada pels representants polítics catalans.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat el seu condol per la mort de Neus Català, a la que ha elogiat per ser "una veu clara per la llibertat i contra la barbàrie".

"Catalunya està de dol", sosté Torra en un missatge de Twitter, en el que evoca a Català com a una "dona immensa, plena de vida i de dignitat. Un exemple de la lluita pels drets humans. Una veu clara per la llibertat i la barbàrie".

De la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a "no deixar caure en l'oblit el sacrifici" de Neus Català i tota la generació que va patir l'horror nazi.

La ministra i cap de llista del PSC al Congrés, Meritxell Batet, també s'ha fet eco de la notícia des de Twitter: "Ha mort Neus Català, lluitadora antifeixista i supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück. Un exemple de lluita i de supervivència".

De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha compromès amb Català a fer tot el que estigui a les seves mans "perquè el feixisme no torni mai més, en cap lloc, contra ningú", a l'hora que l'ha evocat com una "supervivent, lluitadora, antifeixista, republicana i feminista".

Des de Sabadell (Vallès Occidental), el candidat número dos d'ERC, Gabriel Rufián, ha lamentat la mort de Neus Català i ha començat un acte electoral expressant el seu condol: "Ningú com ella mereix un homenatge antifeixista" per "la seva valentia", i ningú com ella "mereix un funeral d'Estat", ha destacat.

També l'exconsellera de Cultura i cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'ha sumat als missatges de condol per la mort de Neus Català, a la que ha donat les gràcies per "haver encarnat la dignitat i la determinació" i per haver estat "una lluitadora per la llibertat".

El cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions generals, Jaume Asens, de la seva banda, ha recordat a Català com una dona "valenta i referent de la lluita contra el feixisme" i ha destacat la necessitat de "reivindicar" la seva figura, "ara que el fantasma del feixisme reapareix i vol tornar a glaçar-nos el cor al crit d''a per ells'".

També, Ester Capella, consellera de Justícia, de la que depèn l'àrea de memòria històrica de la Generalitat, ha expressat el seu condol el dia "trist" de la mort de Neus Català, en un missatge de Twitter en el que ha proclamat: "determinats i persistents en la defensa del dret a la memòria".

L'alcalde dels Guiamets (Tarragona), Miquel Perelló, ha cridat a "seguir l'exemple" de Neus Català "amb més motius que mai en els temps que vivim".