Diversos membres del Govern assistiran demà al funeral de Neus Català

El tanatori de Móra d'Ebre acull des d'ahir la capella ardent de la lluitadora antifeixista Neus Català, morta dissabte a la seva localitat natal dels Guiamets, i el funeral de la qual s'oficiarà demà a Móra la Nova. Es preveu que hi assisteixi una àmplia representació del Govern. Les restes mortals de Català, que va morir a la residència geriàtrica dels Guiamets en què va passar els seus últims dies, van ser traslladades al tanatori de Móra d'Ebre, on s'ha obert una capella ardent per als que vulguin donar-li l'últim adeu.

Català, morta als 103 anys, era una de les últimes supervivents espanyoles dels camps d'extermini nazis i un símbol de la resistència contra el totalitarisme per la seva enteresa i capacitat de lluita davant les pitjors adversitats, a més d'una ferma defensora dels drets de les dones. La seva llarga trajectòria personal i el seu tenaç esforç per a la recuperació de la memòria històrica la van fer mereixedora els últims anys de nombrosos homenatges i reconeixements, com la Creu de Sant Jordi, que li va atorgar la Generalitat el 2005, la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de l'Ajuntament de Barcelona, que va rebre el 2014, i la Medalla d'Or de la Generalitat, concedida el 2015.

La consellera de Justícia, Ester Capella, va visitar la capella ardent de Català, a la qual va exalçar com a exemple de «coratge i compromís» contra l'oblit de la «barbàrie» del nazisme i el feixisme. La consellera va expressar la seva «immensa tristesa» per la mort de Català i va reivindicar la seva tasca per recuperar la memòria històrica, en un moment en què «l'extrema dreta torna a estar a les portes d'entrar a les Corts».



Cançons revolucionàries

La seva filla, Margarita Català, va explicar que Neus Català va morir tranquil·la i conscient fins a l'últim moment. «He pogut estar al seu costat l'última setmana, parlar-hi, i hem cantat cançons revolucionàries», va afirmar emocionada. Català va destacar que el millor llegat que els ha deixat la seva mare són els seus valors.