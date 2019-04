Un espectacular incendi crema a la catedral de Notre Dame de París

Un incendi d'importants proporcions està devastant la Catedral de Notre Dame de París des de les 18:50 hores d'aquest dilluns sense que de moment els bombers hagin pogut fer res per frenar el progrés de les flames, que afecten ja gran part de la teulada.



L'incendi estaria "potencialment relacionat" amb les obres de renovació de l'edifici, segons han apuntat fonts dels bombers citades per la televisió francesa BFMTV. Les forces de seguretat han establert ja un perímetre de seguretat al voltant de la catedral i han desallotjat els ponts que comuniquen l'illa on hi ha el temple amb la resta de la ciutat.



"S'està produint un terrible incendi a la catedral de Notre Dame a París. El Cos de Bombers de París està intentant controlar les flames", ha informat l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, a través del seu compte a Twitter. "Estem mobilitzats en estreta col·laboració amb la Diòcesi de París. Convido tothom a respectar el perímetre de seguretat", ha afegit.



Aquesta catedral és un dels edificis més emblemàtics de la capital francesa. Va començar a construir-se el 1163 i va ser culminada el 1345, i es troba a l'illa de la Cité, al riu Sena.