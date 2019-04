ERC celebra haver "trencat el mur" de la Junta Electoral i que Junqueras pugui participar a la roda de premsa de l'ACN

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que la formació ha "trencat el mur" de la Junta Electoral Central (JEC) que impedia fer campanya al cap de llista a les eleccions espanyoles, Oriol Junqueras. En un acte de campanya a Lleida després que la JEC hagi avalat la roda de premsa de Junqueras d'aquest divendres a l'ACN, Aragonès ha dit que els que "els volien callats, submisos i esporuguits que es preparin perquè l'Oriol entra amb tota la força a la campanya". "Si no volien caldo, dues tasses d'Oriol Junqueras amb una intervenció des de Soto del Real", ha exclamat Aragonès.

Durant l'acte a Lleida, el també vicepresident del Govern ha tornat a dir al president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ERC "no renunciarà al seu projecte democràtic de la república catalana".

"No hem vingut aquí a renunciar, sinó a guanyar un país lliure per a tothom", ha assegurat. En aquest sentit, Aragonès ha dit que si el PSOE pretén un pacte de Cs per la renúncia de l'independentisme a pactar-hi, "s'equivoca". En aquest punt, ha demanat tenyir de groc el país aglutinant forces.

"El 28-A és o el PSOE que no renuncia al 155 o bé ERC que defensa sempre els drets de la ciutadania i el dret a l'autodeterminació", ha dit Aragonès. "El 28-A ha de ser la primera part de la primavera republicana que l'hem de rematar el 26-M", ha conclòs.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també ha intervingut en l'acte i ha demanat el vot per ERC perquè Junqueras pugui entrar al Congrés. "Com diu la dita, qui riu últim, riu millor", ha pronosticat. També ha dit que davant els que volen "retallar" la democràcia, cal "més democràcia i més democràcia".

Per la seva banda, el candidat republicà a l'alcalde de Lleia, Miquel Pueyo, ha subratllat que ERC vol incomodar la "tranquil·la" aliança local entre els de sempre i els beneficiaris del règim del 78. Una aliança que, segons ha dit, fa que les coses no "canviïn". Ha dit que afrontaran el repte i que impulsaran el projecte per una Lleida "connectada", "propera", "justa" i "solidària".

Al seu torn, l'alcaldable per Barcelona, Ernest Maragall, ha pronosticat que el 28-A l'independentisme amb ERC arribarà al percentatge més de la història. "Més que l'1-O, més que el 21-D, més que la consulta del 9-N", ha assenyalat. Així, ha apostat per construir un projecte per obtenir el màxim progrés del republicanisme i la màxima ambició al país.

Durant el míting a Lleida diversos membres del CDR de Ponent s'ha concentrat reclamant que el Govern complís el mandat de l'1-O. L'acte s'ha desenvolupat amb total normalitat.