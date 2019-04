Sánchez acusa el PP i Cs de no tenir «principis» per no evitar la ultradreta

El president Pedro Sánchez va acusar el PP i Cs de «no haver estat valents i no haver tingut principis per dir a la ultradreta: per aquí, no!», i va demanar als espanyols que els ho retreguin en la seva cita amb les urnes el pròxim 28 d'abril. Davant unes 2.200 persones, de les quals prop de mil van seguir la seva intervenció a través d'una pantalla al carrer per falta d'aforament a l'auditori Mar de Vigo, Sánchez va criticar també que la «dreta canviï les regles segons estigui en el Govern o en l'oposició», i va posar com a exemple que «el que abans deien coalició de perdedors ara a Andalusia ho diuen canvi». Sánchez va dir a més que als líders del PP i Cs «no els importa el futur», com demostra, en la seva opinió, el «repartiment impúdic de carteres» que s'han fet abans que els espanyols votin, però els va advertir que «als ciutadans no els importa el futur dels partits, els importa el que proposen els partits per al futur dels ciutadans d'aquest país». Sánchezva recalcar que ell no ha «escoltat Feijóo dir res del qüestionament de l'autogovern que aquesta fent el PP» i va replicar Pablo Casado que del que ell en diu «demagògia mediambientalista no és demagògia, és científic».